На юго-востоке Татарстана ускорили мобильный интернет

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой "МегаФона"

Две тысячи жителей Азнакаевского района Татарстана теперь в несколько раз быстрее загружают фото, видео и другие файлы на своих устройствах. МегаФон запустил телеком‑оборудование четвертого поколения (4G) в селах Сапеево, Чалпы, Урсаево.



Изменения на сети сразу отразились на увеличении онлайн-активности. Только в феврале жители и гости этих населенных пунктов прокачали 7,6 ТБ дата‑трафика. Такого объема хватило бы, чтобы 3,8 тысячи раз посмотреть фильм в высоком разрешении. Чаще других заходят в Сеть в Урсаево, здесь ежемесячно в среднем на абонента оператора приходится порядка 25 ГБ данных.

Скоростным интернетом также могут воспользоваться туристы по дороге к главной достопримечательности района — горе Чатыр-Тау. Сапеево расположено всего в трех километрах от самой высокой точки Татарстана.

Кроме того, селения с многовековой историей вызывают интерес у путешественников и краеведов. Например, на территории села Чалпы были найдены останки средневекового поселения, а в окрестностях Урсаево обнаружены предметы эпохи каменного века.

«В Татарстане более трех тысяч малых населенных пунктов, и мы планомерно работаем над обеспечением устойчивого сигнала в каждом из них. Это позволит улучшить качество жизни людей и создать новые возможности для образования, работы и общения. После строительства инфраструктуры скорость мобильного интернета в селах Азнакаевского района достигает 80—100 Мбит/c. Ранее до отдаленных сел «долетал» слабый сигнал связи», — сообщил директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

За последние три месяца оператор также запустил новые базовые стации с поддержкой 4G в Кукморском, Арском, Заинском, Лаишевском и Зеленодольском районах. Новое качество связи стало доступно в селах Средняя Серда, Бишня, Село-Чура, Бухарай, Ташкичу, Наласа, Старое Чурилино и в деревнях Матюшино, Старая Юмья.

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