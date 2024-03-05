Баскетбол, футбол или хоккей — чьи фанаты чаще делились эмоциями в интернете на Играх Будущего

Фото: Максим Платонов

Мобильный оператор билайн проанализировал сетевую активность своих клиентов на финальных состязаниях по баскетболу, футболу и хоккею в рамках Игр Будущего — 2024, завершившихся в Казани в минувшее воскресенье.

Согласно полученным обезличенным данным, самыми интернет-активными стали фанаты фиджитал-футбола. Во время решающего матча в МВЦ «Казань Экспо» мобильными сервисами здесь одновременно пользовались в 1,5 раза чаще, чем на финале фиджитал-баскетбола, проходившего на той же площадке.

Что касается финального соревнования по фиджитал-хоккею, то количество зрителей, одномоментно использовавших цифровые приложения на территории «Татнефть Арены», оказалось в 5 раз меньше «футбольных» показателей.

билайн заранее подготовился к мультиспортивному турниру, проведя ряд технических работ на своей сети в прошлом году. В частности, специалисты компании построили дополнительное оборудование и обновили инфраструктуру, обслуживающую главные площадки проведения соревнований: «Татнефть Арену», МВЦ «Казань Экспо», ИТ-парк, Дворец единоборств «Ак Барс», Казанскую академию тенниса и др.

Модернизация позволила сделать 4G-покрытие на территории этих объектов стабильнее, а также увеличила емкость самой сети, чтобы большее количество клиентов могли выходить в интернет без зависаний даже в условиях повышенной нагрузки.

«Казань давно зарекомендовала себя как отличная и высококлассная площадка для проведения мероприятий международного уровня, и Игры Будущего — еще одно тому доказательство. Для нас, как для мобильного оператора, было важно, чтобы в дни, когда город снова принимал у себя масштабное событие, сеть оставалась качественной и надежной, а наши клиенты могли связаться с близкими и сообщить, что они безопасно добрались до места, за секунды отправлять фотографии и видеоролики с соревнований, а также делиться впечатлениями от Игр в режиме реального времени. Думаю, что зрители смогли насладиться турниром без каких-либо проблем со связью», — комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

Игры Будущего — это первый в истории мирового спорта Международный турнир в концепции «фиджитал» (от англ. physical и digital), то есть объединивший соревнования в физическом и цифровом измерениях. Всего в нем приняло участие около 2 000 спортсменов из 107 стран.

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