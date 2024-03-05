Сегодня в Казани до -3
Во вторник, 5 марта, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Днем в столице республике прогнозируется от -3 до 0 градусов. Ветер западный 1 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.
В целом по Татарстану ожидается от -1 до -7 градусов. На дорогах будет скользко.
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