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Сегодня в Казани до -3

06:40, 05.03.2024
Сегодня в Казани до -3
Фото: Реальное время

Во вторник, 5 марта, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Днем в столице республике прогнозируется от -3 до 0 градусов. Ветер западный 1 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -1 до -7 градусов. На дорогах будет скользко.

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Нафиса Миннехузина
Татарстан
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