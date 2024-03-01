Финальный матч по фиджитал-баскетболу завершился на «Играх будущего»

Яркий финал, определивший чемпиона в дисциплине «фиджитал-баскетбол» cо Сбером, завершился на «Играх будущего». Решающий матч соревнований прошел в четверг, 29 февраля, на площадке МВЦ «Казань Экспо». Команда Liga Pro Team из России и представитель США R10 Team USA бились за приз в размере почти 115 млн рублей.

Ранее в полуфинале в матче между R10 Team USA и Ural Basket лидером цифрового этапа стала команда уральцев, но по итогам соревнований на паркете уступила американским спортсменам — 37:34 (17:19). Второй матч за путевку в финал выдался более однозначным: российская Liga Pro Team сначала обыграла китайский MDMX в симуляторе, а затем на LED-паркете в физическом этапе досрочно завершила матч, набрав до финальной сирены 39 очков. Итог матча: 24:39 (17:20).

В финальной битве виртуальный этап матча со счетом 19:18 забрала R10 USA. А уже на площадке в физическом этапе первенствовала команда из России — 16:13. Итог — победа Liga Pro Team со счетом 34:32, которая и стала чемпионом турнира. Трансляцию финального матча комментировали цифровой инфлюенсер СберКот и известный стример Recrent.

Цифровой инфлюенсер Сберкот комментировал матч Максим Платонов / realnoevremya.ru

По итогам матча за третье место команда Ural Basket обыграла MDMX со счетом 40:26. Таким образом, список финалистов в дисциплине «фиджитал-баскетбол» на «Играх будущего» выглядит следующим образом:

1. Liga Pro Team.

2. R10 Team USA.

3. Ural Basket.