В Казани произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло этой ночью на пересечении улицы Аббасова и Мамадышского тракта. В результате аварии один человек погиб и еще один пострадал.

— Водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, в нарушение правил выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ под управлением 52-летнего водителя. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте, — рассказал командир 2 роты 1 батальона полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Казани Фаиль Мухаметшин.

Пассажирку легковушки с различными травмами доставили в больницу.

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