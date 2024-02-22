Из-за коммунальной аварии на водоводе Альметьевск останется без воды

Жители Альметьевска останутся без горячей и холодной воды из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщают местные власти.

— В связи с порывом на магистральном водоводе с 21.00 и до окончания работ в городе будет ограничена подача холодного и горячего водоснабжения. Убедительно просим жителей города запастись водой, — говорится в сообщении.

Это не первое отключение воды в городе. В конце ноября коммунальная авария произошла при подключении к центральному водоснабжению нового дома, находящегося на пересечении улиц Аминова и Гафиатуллина. По факту ЧП свою проверку организовала прокуратура Татарстана.

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