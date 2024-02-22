«Рубин» крупно уступил клубу Первой лиги в контрольном матче

Казанский «Рубин» потерпел разгромное поражение от московской «Родины» на сборах в Турции. Контрольный матч завершился со счетом 1:4.

Первые три гола подопечные Рашида Рахимова пропустили в первом тайме. После перерыва Мирлинд Даку отыграл один мяч, но на 63-й минуте московские футболисты отправили четвертый мяч в ворота казанцев.

Казанцы возобновят сезон в РПЛ 2 марта. В этот день «Рубин» сыграет на выезде против «Краснодара». В турнирной таблице клуб из столицы Татарстана занимает седьмое место.

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