24-летний штурмовик ВС России за время спецоперации заслужил четыре награды

Как с RT поделился собеседник, когда закончился контракт срочной службы, он ушел на спецоперацию добровольцем. В сентябре 2022 года получил первую медаль. Он был награжден за то, что в заминированной им лесополосе на Херсонском направлении подорвалась группа военных ВСУ.

В июне 2023 года военный помогал спасать жителей Новой Каховки после подрыва украинскими боевиками плотины на Каховской ГЭС.

За этот поступок он был также награжден медалью Суворова. В июле 2023 года десантник получил медаль Жукова за отличную службу, а в сентябре — медаль «За храбрость» за уничтожение украинских диверсантов. Через все бои штурмовик прошел с плюшевым зайцем Джамбо, которого он купил перед отправкой на СВО и считает своим талисманом.

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Разиль Самигуллин