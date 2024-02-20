Акционеры MDMG утвердили решение о редомициляции в Россию

Акционеры MD Medical Group Investments Plc (сеть медклиник «Мать и дитя») утвердили решение о редомициляции в Россию. Компания сменит кипрскую прописку и будет зарегистрирована на острове Октябрьский Калининградской области.

— Утвердить специальным решением, что редомициляция компании, изменение правового режима страны ее регистрации на Российскую Федерацию и продолжение ее деятельности в качестве юридического лица в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешены и одобрены, — сообщили в компании.

На русском языке организация будет носить название: «Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс».

После редомициляции компания сможет вернуться к осуществлению дивидендных выплат своим акционерам.

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