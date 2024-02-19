Утром и днем в Казани от -5 до -7 градусов
Утром и днем в Казани 19 февраля наблюдается температура от -5 до -7 градусов. Небольшой снег, местами метель. Ветер западный 8—13 м/с.
К вечеру температура воздуха опустится до -6, ночью ожидается похолодание до -10 градусов. Ветер юго-западный 8—13 м/с, местами могут быть порывы ветра 15—18 м/с.
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