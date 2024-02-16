Вячеслав Володин назвал виновных в смерти Алексея Навального*

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в смерти заключенного ИК-3 Алексея Навального* виновны Брюссель и Вашингтон. Свою точку зрения он изложил в telegram-канале.

— Кому сегодня выгодна смерть Навального*? Совершенно очевидно: тем, кто ввел более 19 тысяч санкций против России, ставя цель разорвать ее экономику в клочья; тем, кто проигрывает войну на Украине; тем, кого не поддерживает собственное население, и нет шансов выиграть выборы, но при этом хочется удержать власть любыми способами; тем, кто жаждет захватить золотовалютные ресурсы нашей страны; тем, кто хочет уничтожить Россию, делает все, чтобы остановить ее развитие, — написал он, имея в виду США и ЕС.

Он добавил, что причину смерти Навального* установят судмедэксперты и следствие.

О смерти Навального* стало известно сегодня. По информации СМИ, причиной случившегося стал оторвавшийся тромб. Сообщалось, что оппозиционер почувствовал себя плохо около 13:00, примерно через час он скончался.

Следственное управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовало процессуальную проверку по факту смерти оппозиционера.

*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.



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