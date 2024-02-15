Спрос на вторичное жилье в России упал на 29% из-за дорогой ипотеки

Спрос на вторичное жилье в России относительно января 2023 года упал на 29%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Авито Недвижимости».

Самое большое снижение произошло в Челябинске, Москве и Саратове. Меньше всего ситуация изменилась в Санкт-Петербурге.

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин считает, что основная причина снижения спроса на вторичном рынке жилья — дорогая ипотека. За год ключевая ставка ЦБ РФ увеличилась с 7,5% до 16%, а за ней выросли и ставки по кредитам. В такой ситуации многие предпочитают аренду жилья или смотрят варианты на рынке новостроек, где есть льготные программы.

Также за год сократилось и предложение вторичных квартир. Наибольшее снижение зафиксировано в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. В то же время в Краснодаре и Новосибирске число доступных для приобретения квартир в старом фонде увеличилось на 9% и 7% соответственно.

Падение предложения обусловлено тем, что владельцы многих ликвидных и небольших объектов начинают их сдавать вместо того, чтобы продавать.

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Нафиса Миннехузина