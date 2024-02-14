Большинство россиян читает перед сном и мечтает познакомиться с Булгаковым

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Опрос проводился в преддверии Международного дня книгодарения. «Читай-город» и «Буквоед» хотели выяснить, что и когда читают россияне, как часто покупают книги, с кем бы они хотели познакомиться лично и какую литературную семью считают идеальной.

Всего в опросе участвовало 1650 человек в возрасте от 11 до 54 лет. Среди них 45% предпочитают читать книги перед сном, а 13% готовы не спать, лишь бы дочитать понравившееся произведение. Подавляющее большинство опрошенных покупают книги раз в месяц, таких 37%. 11% покупают книги раз в квартал и реже, а вот фанатов литературы набралось всего 5%. Они заходят за покупками в офлайн или онлайн книжные магазины несколько раз в неделю.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов (архив)

У участников опроса спросили о писателях, с которыми они хотели бы познакомиться. Самым популярным оказался Михаил Булгаков. На втором месте — Федор Достоевский. А «наше все» Александр Сергеевич Пушкин занял только третье место. Причем большинство из тех, кто называл его, хотели бы уточнить, умер он после дуэли или нет. Дело в том, что существует распространенная конспирологическая теория, по которой Пушкин не умер, а отправился во Францию шпионить по поручению Николая I. И уже там писал книги под псевдонимом Дюма. А вот среди опрашиваемых в возрасте 12–17 лет самым популярным оказался Николай Гоголь. Зарубежных авторов называли гораздо реже. Среди них абсолютный лидер на знакомство — английская писательница Агата Кристи.

Что касается идеальной литературной семьи, то здесь было множество вариантов. Но самый популярный оказался неожиданным. Такой семьи в принципе нет. Россияне не готовы брать за образец литературных персонажей. Правда, 7% положительно отозвались о семействе Уизли из книг о Гарри Поттере. Чуть менее привлекательными выглядит семья Ростовых из «Войны и мира» Льва Толстого и семья Мерч из книги Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Актуальным жанром респонденты назвали антиутопию. Они предположили, что сегодняшние реалии можно увидеть в книгах «1984» Джорджа Оруэлла, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, в романе «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «Мы» Евгения Замятина и «Повелитель мух» Уильяма Голдинга. Но если не брать антиутопии, то участники опроса порекомендовали обратиться к «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова. А 32 человека сказали, что актуальной книгой на сегодняшний день можно считать Библию.

Интересные статьи о книгах и литературе можно прочитать в нашей рубрике «Книжная полка».



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Екатерина Петрова