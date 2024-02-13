Главный тренер «Ак Барса»: «Нам было нелегко»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ.

— Соперник показывал неплохой хоккей, нам было нелегко. Ребята сыграли очень правильно, молодцы. Особенно приятно, что забили в большинстве, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Сегодня «Ак Барс» стал четвертым участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ. До этого путевку себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».

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