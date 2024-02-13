Пробки в Казани достигли девяти баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Вечером во вторник, 13 февраля, на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено в центре города, практически на всех улицах. «Постоять» водителям придется на Оренбургском, Мамадышском и Сибирском трактах, на проспекте Победы и на улицах Баки Урманче, Комиссара Габишева, Гвардейской, Родины, Космонавтов, Аграрной, Чистопольской, Губкина, Мусина, Ленской, Серова, Ленинградской, Максимова, Беломорской, Академика Павлова, Дементьева и так далее.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

По состоянию ближе к 18:00, в городе насчитывается 15 ДТП.

Утром в Казани пробки также достигали девяти баллов. Заторы фиксировались в разных частях города.

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Айрат Назипов