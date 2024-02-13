Новости общества

09:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Утром вторника пробки в Казани достигли 9 баллов

08:42, 13.02.2024
Утром вторника пробки в Казани достигли 9 баллов
Фото: скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Утром во вторник, 13 февраля, Казань «встала» в 9-балльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Трудности испытывают водители на Оренбургском тракте, улицах Павлюхина, Бутлерова, Даурской, Салимжанова, Фрунзе, Тихомирнова, Тукая, Татарстана, Шахиди.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Заторы наблюдаются также на улицах Аделя Кутуя, Гвардейской, Патриса Лумумбы, Космонавтов, Каспийской, проспекте Победы. Большая пробка наблюдается на Кировской дамбе.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также