Утром вторника пробки в Казани достигли 9 баллов
Утром во вторник, 13 февраля, Казань «встала» в 9-балльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Трудности испытывают водители на Оренбургском тракте, улицах Павлюхина, Бутлерова, Даурской, Салимжанова, Фрунзе, Тихомирнова, Тукая, Татарстана, Шахиди.
Заторы наблюдаются также на улицах Аделя Кутуя, Гвардейской, Патриса Лумумбы, Космонавтов, Каспийской, проспекте Победы. Большая пробка наблюдается на Кировской дамбе.
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