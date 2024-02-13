В столкновении двух легковушек на татарстанской трассе погибла 83-летняя женщина
Во вторник, 13 февраля, на 7-м км автодороги Русский Акташ — Кузайкино произошло смертельное ДТП. На участке столкнулись ВАЗ-2104 и Nissan.
По данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель отечественной легковушки. 57-летний мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. В результате аварии погибла 83-летняя пассажирка ВАЗа. Она скончалась в машине скорой медицинской помощи.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.
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