В Оренбургской области обрушилась крыша в школьном спортзале
В селе Донское Оренбургской области обрушились плиты перекрытия в спортивном зале местной гимназии. По предварительной версии, причиной обрушения стала халатность должностных лиц, которые не обеспечили обслуживание здания школы.
По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ.
Очевидцы сообщают, что в результате обрушения никто не пострадал. В данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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