Путин: США сами нанесли удар по собственному могуществу

Не обошло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону и тему доллара. Американский журналист поинтересовался у президента России, что тот думает по поводу роли валюты в текущей санкционной войне.

Президент России назвал использование доллара как инструмента внешнеполитического давления одной из главных ошибок США.

— Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу, — заключил Путин.

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Артем Гафаров