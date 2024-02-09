Путин о Януковиче: «Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиком»

Возвращаясь к теме Украины в интервью Такеру Карлсону, президент России Владимир Путин не обошел стороной и первый Майдан. Тогда к власти на Украине пришел Виктор Янукович. Также Путин напомнил о Бухарестском саммите НАТО в 2008 году. Тогда было принято решение о будущем членстве в альянсе Украины и Грузии.

— Германия, Франция вроде были против, так же как некоторые другие европейские страны. Но тогда, как выяснилось позже, президент Буш, а он такой крепкий парень, крепкий политик, как мне сказали потом — он на нас нажал, и мы вынуждены были согласиться. Вот смешно, как в детском саду просто. Где гарантии? Что это за детский сад, что это за люди, кто они такие? На них, видите ли, «нажали», они согласились, — рассказал президент.

Янукович же после прихода к власти выбрал курс ассоциации с Евросоюзом. Это вызвало опасения у России, так как между странами продолжало действовать соглашение о свободной торговле. Ассоциация с ЕС же открыла европейским товарам путь на Украину, а затем по открытым границам — в Россию.

— Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиком — я не знаю, не хочу давать оценок, — но встал вопрос об ассоциации с Евросоюзом. Но мы к этому всегда относились очень лояльно: пожалуйста. Но когда прочитали этот договор об ассоциации, выяснилось, что для нас это проблема, потому что у нас с Украиной зона свободной торговли, открытые таможенные границы, а Украина должна была по этой ассоциации открыть свои границы перед Европой — и потоком всё на наш рынок, — рассказал Путин.

Россия высказалась против подобного положения дел, добавил президент. Тогда обсуждалось возможное закрытие российско-украинской границы.

— Мы сказали: нет, тогда так не получится, мы закроем тогда свои границы с Украиной, таможенные границы. Янукович начал считать, сколько Украина выиграет и сколько потеряет, и объявил своим контрагентам в Европе: я должен еще подумать, перед тем как подписать. Как только он сказал, начались деструктивные действия у оппозиции, поддержанные Западом, и все дошло до Майдана и до госпереворота на Украине, — рассказал президент России.

США же, как рассказал Владимир Путин, попросили Россию «успокоить» Януковича. В ответ на это они обещали «успокоить» оппозицию.

— Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? — хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединенных Штатов, — добавил Владимир Путин.

В итоге в 2008 году Украине открыли двери в НАТО. Это привело к вооруженному перевороту на Украине в 2014 году и к тому, что Россия оказалась вынуждена провести специальную военную операцию.

— Итак, в 2008 году открыли двери Украине в НАТО. В 2014 году провели госпереворот, при этом тех, кто не признал госпереворот, а это госпереворот, начали преследовать, создали угрозу для Крыма (который мы были вынуждены взять под свою защиту). Начали войну в Донбассе с 2014 года, применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан, — напомнил Путин.

Сам же государственный переворот на Украине и дальнейшие события глава государства назвал просчетом ЦРУ. Триггером же последних событий стал отказ Киева выполнять Минские соглашения. Россия же при этом была готова к возвращению Донбасса в состав Украины.

— Я искренне считал, что если все-таки удастся уговорить тех людей, которые в Донбассе живут, — их надо было еще уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, — то постепенно, постепенно раны заживут. Постепенно, когда эта часть территории вернется в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия — все постепенно, постепенно срастется. Нет, никто этого не хотел, все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить, — пояснил президент.

Высказался президент России и на тему того, какую роль сыграло расширение НАТО в текущем конфликте на Украине.

— Мы многократно, многократно предлагали искать решение проблем, которые возникли на Украине после госпереворота 2014 года, мирными средствами. Но нас никто не слушал. И параллельно шло освоение этой территории натовскими военными структурами под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров. Там по существу начали создавать базы, — пояснил Путин.

Также российский лидер обратил внимание на решение Киева сделать русских нетитульной нацией и ограничить их в правах.

— Это все в совокупности и вызвало решение прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году, вооруженным путем, — пояснил он.

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Артем Гафаров