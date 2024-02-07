На территории казанского кафе «Кинг-Гриль» загорелась вытяжка

Фото: realnoevremya.ru

В кафе «Кинг-Гриль» по улице Даурской в Казани загорелась вытяжка. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Уточняется, это уже не первый пожар на территории кафе. Первый случай произошел в августе. После этого вентиляционную трубу перенесли с лицевой стороны дома во двор.

Из-за пожара был задымлен подъезд жилого дома. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Однако жители боятся повторения подобной ситуации.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

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Айрат Назипов