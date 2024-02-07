В Осиново снесли поврежденный при взрыве газа дом

Фото: предоставлено realnoevremya.ru администрацией Зеленодольского района Татарстана

В селе Осиново снесли многоквартирный дом, который получил повреждения при взрыве газа. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе администрации Зеленодольского района Татарстана.

— На сегодняшний день всем семьям, которым было необходимо, предоставлено временное жилье. 10 семей расположились в квартирах маневренного фонда в г. Зеленодольске, пгт. Васильево и с. Осиново, еще одной семье оплачивается съем квартиры. Каждой семье выплачена материальная помощь в размере 30 тыс. рублей. Также жителям оказана помощь волонтеров по выплате 3 тыс. рублей и выдаче продуктовых наборов, — сообщили в пресс-службе.

Как рассказали в администрации, во все квартиры, куда переехали жильцы разрушенного дома, завезена мебель, организованы спальные места, налажена или заменена сантехника, предоставлены предметы первой необходимости. В некоторых случаях специалисты провели ремонтные работы.

предоставлено realnoevremya.ru администрацией Зеленодольского района Татарстана

Утром 21 декабря в селе Осиново произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на ул. Центральной. Пострадал один человек, еще троим осмотренным медицинская помощь не понадобилась. В квартире выбило окна, обрушилась часть стены. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Айрат Назипов