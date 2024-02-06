Глава СК запросил доклад о возможных нарушениях при застройке в Саратовской области

В СУ СК России по Саратовской области расследуется уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), проявленной при застройке многоквартирными домами. Глава Следкома России Александр Бастрыкин запросил у и. о. руководителя СУ по области Дмитрия Костина доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе ведомства.



Как сообщалось в СМИ, в Следком поступило обращение по вопросу нарушения требований градостроительного законодательства при предоставлении земельных участков и застройке территории микрорайона Саратова. Так, там отсутствует необходимая инфраструктура и социальные объекты, а наполняемость образовательных учреждений превышена.

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Галия Гарифуллина