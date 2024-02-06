Казанские приставы добились возврата фирме миллиона рублей

В отделении судебных приставов №1 по Советскому району Казани помогли фирме вернуть миллион рублей. С граждан З. и Х. в солидарном порядке взыскали задолженность в размере 1 млн рублей по исполнительному производству.

Мужчины должны были погасить долг по решению суда, но не сделали этого. В результате в отношении них возбудили дело об ограничении выезда из страны. Один из должников был признан банкротом, соответственно, не имел дохода и имущества. Второй является владельцем московской фирмы. Судебным приставом было обращено взыскание на доходы должника. Кроме того, ему запретили совершать регистрационные действия с фирмой.

После принятых мер деньги в размере задолженности с учетом исполнительского сбора поступили на депозитный счет отделения. Сумму долга перечислили взыскателю, а исполнительский сбор — в федеральный бюджет. Решение суда исполнено.

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Галия Гарифуллина