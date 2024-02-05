В авариях на татарстанских трассах погибли два человека

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Смертельные аварии произошли сегодня в Альметьевском и Заинском районах республики. В результате двух ДТП погибли два человека.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, первая авария произошла на 284-м км автодороги Казань — Оренбург. 22-летний водитель автомобиля Volkswagen въехал в припаркованный грузовик MAN. От удара предполагаемый виновник ДТП скончался на месте.

Второе столкновение со смертельным исходом произошло на 20-м км трассы Набережные Челны — Заинск. По предварительным данным, 32-летний водитель КАМАЗа выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Ниву», водитель которой скончался на месте происшествия.

Накануне на трассе М-7 «Волга» в Актанышском районе Татарстана автомобиль Peugeot столкнулся с грузовиком DAF. В результате аварии погибли два человека.



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Айрат Назипов