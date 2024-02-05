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«Новатэк» определится с дивидендами 9 февраля

17:58, 05.02.2024
«Новатэк» определится с дивидендами 9 февраля
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Совет директоров «Новатэка» на заседании 9 февраля определится с дивидендами за 2023 год. Об этом говорится в сообщении компании.

Помимо дивидендов, представители компании обсудят 15 вопросов. На заседании они подведут итоги деятельности организации за прошедший год, утвердят годовой отчет и обсудят политику компании в области энергоэффективности и энергосбережения.

В прошлом году компания дважды выплачивала дивиденды. В апреле их размер был утвержден на уровне 60,58 руб. за акцию, в октябре владельцы ценных бумаг получили 34,5 руб. на одну акцию.

Сейчас акции «Новатэка» торгуются в пределах 1 473 рублей. За последние полчаса стоимость бумаг выросла на 24 рубля на фоне новостей о возможных дивидендах.

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Айрат Назипов
Бизнес
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