На пожаре в Зеленодольске погибли два пенсионера
Смертельный пожар произошел этой ночью по улице Мичурина в Зеленодольске. В результате происшествия погибли 69-летний мужчина и 76-летняя женщина.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану, площадь пожара составила 56 квадратных метров. Тела пенсионеров обнаружили во время обследования дома.
Дознаватели Государственного пожарного надзора рассматривают две версии возникновения пожара — неосторожность при курении и аварийный режим работы электросети.
В новогодние каникулы в Татарстане произошло 87 пожаров, на которых погибли 5 человек и пострадали семеро.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым