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На пожаре в Зеленодольске погибли два пенсионера

10:25, 02.02.2024
На пожаре в Зеленодольске погибли два пенсионера
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Смертельный пожар произошел этой ночью по улице Мичурина в Зеленодольске. В результате происшествия погибли 69-летний мужчина и 76-летняя женщина.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану, площадь пожара составила 56 квадратных метров. Тела пенсионеров обнаружили во время обследования дома.

Дознаватели Государственного пожарного надзора рассматривают две версии возникновения пожара — неосторожность при курении и аварийный режим работы электросети.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В новогодние каникулы в Татарстане произошло 87 пожаров, на которых погибли 5 человек и пострадали семеро.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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