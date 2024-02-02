В России рост цен на шоколад грозит дефицитом

В этом году в России ожидается дефицит шоколада, связанный с ростом цен на основное сырье — какао-бобы, а также со сложностями с их поставкой. Об этом «Газете.Ru» сообщает основатель кондитерской фабрики «Томер» Андрей Латышев.

Цены на какао-масло и какао тертое выросли на 100—150% против прогнозируемых 50%. Из-за высоких цен поставщики не спешат продавать имеющееся сырье, что приводит к дефициту.

— Производители будут вынуждены заменять шоколад продукцией без какао-бобов, — предупреждает основатель кондитерской фабрики «Томер» Андрей Латышев.

Он отмечает риск срыва исполнения уже подписанных контрактов: поставщики какао-бобов никогда раньше не нарушали обязательства. По мнению Латышева, торговые сети не позволяют поднимать цены на продукцию в соответствии с ростом цен на сырье, поэтому предприятия средней руки могут вскоре отказаться от производства значительной части своей шоколадной продукции.

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Нафиса Миннехузина