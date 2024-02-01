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Восьмерых участников СВО из Татарстана вернули из плена

17:50, 01.02.2024

Восьмерых участников СВО из Татарстана удалось включить в списки обмена пленными и впоследствии вернуть на родину, следует из сообщения Уполномоченного по правам человека в республике.

Обмен стал возможен при содействии федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. В Министерство обороны России по этому вопросу было направлено 60 писем.

В общей сложности в адрес Уполномоченного от военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на военную службу, и их родственников поступило 2,8 тыс. обращений и сообщений.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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