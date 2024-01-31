В Татарстане возбудили уголовное дело на директора фирмы по подозрению в неуплате налогов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов возбудили на 40-летнего директора ООО «Люмсмарт» в Татарстане. Как считают следователи, он недоплатил в бюджет 60 млн рублей.

Преступление происходило в период с 2018 по 2021-е годы. По версии СК, руководитель организации вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с тремя контрагентами.

Раскрыть предполагаемого злоумышленника удалось выявить благодаря совместной работе с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по республике.

На этой неделе татарстанские следователи возбудили уголовное дело на 53-летнего директора фирмы ООО «Монтажэлектро». Его тоже заподозрили в неуплате налогов. В этом случае ущерб составил 77 млн рублей.

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Айрат Назипов