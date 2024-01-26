Директора фирмы в Татарстане заподозрили в неуплате налогов на 77 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстанские следователи возбудили уголовное дело на 53-летнего директора фирмы ООО «Монтажэлектро». Его заподозрили в неуплате налогов.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год вводил в заблуждение налоговые службы. Он вносил ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 16 контрагентами и уклонился от уплаты НДС. Ущерб от его действий оценили в 77 млн рублей.

Выявить преступление следователям удалось с помощью сотрудников УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану.

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Айрат Назипов