В адрес уполномоченного по правам человека в Татарстане поступило более 2,8 тысячи обращений от военнослужащих

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская сообщила, что к ней поступило 2 818 обращений от военнослужащих и их семей.



— Мы были включены в работу решения вопросов: выплат военнослужащим денежного довольствия за ранение, единовременных выплат при заключении контракта о прохождении военной службы. Количество обращений по данной тематике, поступивших к уполномоченному, составило 310, — сказала она на расширенном заседании экспертного совета.

Сабурская отметила, что по этому вопросу есть тесное взаимодействие с уполномоченным по правам человека в России. Обращения направлялись в том числе в Минобороны России — это порядка 60 писем.

При содействии федерального омбудсмена восьмерых татарстанских военнослужащих удалось включить в списки обмена пленными и вернуть на родину.

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Маргарита Головатенко