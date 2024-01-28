Накануне вечером в Казани на перекрестке улиц Чуйкова-Лаврентьева произошло ДТП

Накануне вечером в Казани на перекрестке улиц Чуйкова-Лаврентьева произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ — 2114 при развороте по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и врезался в следовавший по «встречке» Hyundai i40, сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля ВАЗ — 2114 — мужчина 1968 года рождения. Предварительный диагноз: ушиб грудной клетки под вопросом, для более детального диагноза он был доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

По данному происшествию сотрудниками полка ДПС вынесено определение в возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования.

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