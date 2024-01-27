В Германии признали историческую ответственность за блокаду Ленинграда

В Германии призвали сохранять память о преступлениях фашистов во время второй мировой войны, в частности — блокады Ленинграда. Об этом заявили на сайте МИД Германии.

В ведомстве напомнили, что с 2019 года Германия финансирует модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, в которой проходят лечение большинство блокадников Ленинграда.

— Германия выступает за сохранение памяти об ужасах немецких военных преступлений во время Второй мировой войны и полностью признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные вермахтом в Ленинграде, — отметил МИД Германии.

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