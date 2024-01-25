Студентом года Республики Татарстан стала учащаяся КГЭУ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

В День студенчества, на площадке казанского КРК «Пирамида» в торжественной обстановке состоялась церемония вручения ежегодной студенческой премии «Студент года Республики Татарстан — 2023». В этот раз заслуженную награду их рук раиса Татарстана получила студентка Казанского государственного энергетического университета Гузель Газетдинова.

— Искренне хочу поблагодарить вас за вашу жизненную позицию. Вы не только передовики в учебе, но и занимаетесь волонтерской и общественной деятельностью и спортом. Вы — будущее нашей республики и нашей страны. Сегодня — прекрасная возможность назвать лучших из лучших. Я думаю, здесь все — достойные, — обратился ко всем собравшимся в зале учащимся татарстанских вузов Рустам Минниханов.

Наградой победительнице стали диплом, статуэтка, возможность обучения в любом вузе мира по программе «Алгарыш» и специальная награда от партнера премии — компании СИБУР — возможность отправиться в Москву и посетить на ВДНХ новый павильон — «Дом полимеров». Образовательно-выставочное пространство создано газоперерабатывающей и нефтехимической компанией в сотрудничестве с Правительством Москвы.

— Для меня — большое счастье жить и учиться в Республике Татарстан, и вносить свой вклад в ее развитие, — заявила победительница.

Свою награду из рук генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» и «СИБУР-РТ» Айрата Сафина и президента Академии наук Республики Татарстан Рифката Минниханова, также получило студенческое научное общество им. И.А. Студенцовой (Казанский государственный медицинский университет). Они признаны лучшим СНО республики.