Россельхознадзор: поставки куриных яиц из Азербайджана достигли 4,2 млн штук

В Россию ввезли еще две партии яиц из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук — по состоянию на 25 января в Россию поступили 4,2 млн яиц, сообщает Россельхознадзор.



Всего 25 января из Азербайджана ввезли 36 тонн яиц — это 612 тысяч штук.

— Экономические отношения между странами поступательно развиваются. Россия и Азербайджан видят большие перспективы дальнейшего роста товарооборота по сельскохозяйственной продукции в целом, — отмечает ведомство.

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Маргарита Головатенко