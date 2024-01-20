Новости общества

20:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Словакия возобновила сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры

19:49, 20.01.2024

Глава Минкульта Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество страны в сфере культуры с Россией и Белоруссией.

— В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура, — цитирует издание Pravda слова ее пресс-секретаря Павла Чорбы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Марагрита Головатенко
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также