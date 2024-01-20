Словакия возобновила сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры

Глава Минкульта Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество страны в сфере культуры с Россией и Белоруссией.



— В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура, — цитирует издание Pravda слова ее пресс-секретаря Павла Чорбы.

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Марагрита Головатенко