Сегодня в Казани ожидается сильный снег, метель и до -10 градусов
В Казани сегодня ожидается облачная погода, снег и метель, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.
Ожидается южный ветер с переходом на западный, северо-западный 7—12 м/с. Местами порывы будут достигать 15—18 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит -1..-3 градуса, к вечеру понизится до -8..-10 градусов. На дорогах ожидаются снежные заносы, сильная гололедица.
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