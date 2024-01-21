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Сегодня в Казани ожидается сильный снег, метель и до -10 градусов

06:20, 21.01.2024
Сегодня в Казани ожидается сильный снег, метель и до -10 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня ожидается облачная погода, снег и метель, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Ожидается южный ветер с переходом на западный, северо-западный 7—12 м/с. Местами порывы будут достигать 15—18 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит -1..-3 градуса, к вечеру понизится до -8..-10 градусов. На дорогах ожидаются снежные заносы, сильная гололедица.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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