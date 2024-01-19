Татарстан занимает второе место рейтинга научно-технического развития в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан занимает второе место в рейтинге научно-технического развития в России по результатам 2022 года. Об этом сообщил президент Академии наук республики Рифкат Минниханов на Коллегии Министерства цифрового развития Татарстана.

В 2021 году республика занимала пятое место с рейтинговым баллом 192,2.

По словам Рифката Минниханова, доля инновационно активных организаций в Татарстане — 32%. В среднем по России этот показатель равен 11%.



IT-сектор, связь и производство компьютеров в Татарстане составляют 10,5% от всех инновационно активных предприятий республики.

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Максим Кокунин, Галия Гарифуллина