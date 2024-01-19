В Татарстане на 22% выросло количество дел об административных правонарушениях

За 2023 год в Татарстане благодаря деятельности органов местного самоуправления было составлено 180 264 административных дела. Это на 22% больше, чем было годом ранее, — 144 600.

— На рост повлияло выявление правонарушений с использованием средств технической связи по муниципальным платным парковкам и парковкам на зеленой зоне, — сообщил министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

Всего суды за год рассмотрели 179 925 дел. Обжаловано 9 099 протоколов, отменено 6 480 решений.

Всего было наложено штрафов на 380,6 млн рублей. Из них удалось взыскать 265,7 млн рублей, или 70%.

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