Лев Рубинштейн скончался в возрасте 76 лет

Дочь российского поэта и публициста Льва Рубинштей на странице «Живого Журнала» сообщила о его смерти. 76-летний Рубинштейн был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на улице Образцова в Москве 8 января.



По данным столичного департамента транспорта, водитель не притормозил перед пешеходным переходом и сбил Рубинштейна. За владельцем автомобиля числилось 19 нарушений ПДД за последние 12 месяцев.

Лев Рубинштейн родился в 1947 году. Российский поэт, публицист и член Союза писателей России в 2012 году стал лауреатом литературной премии «НОС» за книгу «Знаки внимания».



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Маргарита Головатенко