Работодатели в Татарстане используют только 44% целевых мест в вузах

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова призвала изменить объемы подготовки специалистов из-за потребностей экономики. По ее мнению, нужно увеличить количество мест по нескольким направлениям.

Она подчеркнула, что многие предприятия не пользуются возможностями целевого обучения, что в итоге приводит к нехватке специалистов.

— В целом по республике по целевому обучению было выделено 2,9 тыс. учебных мест. Под целевой заказ работодатели использовали лишь 44%. Вообще не используют этот инструмент предприятия легкой промышленности. А все мы постоянно говорим, что в ней очень высокий дефицит кадров, — передает ее слова «РБК-Татарстан».



В целом промышленности Татарстана требуется 12 тысяч специалистов. В строительстве открыто 5 тыс. вакансий, в сфере транспорта — 3,5 тыс. вакансий, в здравоохранении — 2,4 тыс. и образовании — 1,6 тыс. Всего по республике соискателям предлагают 49,3 тыс. вакансий.



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