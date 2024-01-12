NASA: 2023 год был самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Прошедший 2023 года оказался рекордно теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Такой вывод сделали ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в США.



Средняя температура достигала 1,4 градуса по Цельсию. Это превзошло все предыдущие показатели, начиная с 1880 года.

С июня по декабрь 2023 были зафиксированы рекордные температурные значения для каждого месяца. Как подчеркнул директор NASA Билл Нельсон, отчеты агентства подтверждают климатический кризис, с которым сталкивается человечество.

Ученые связывают эту тенденцию с деятельностью человека, включая выбросы ископаемого топлива и загрязнение окружающей среды. Также специалисты указывают на природные явления, такие как Эль-Ниньо и вулканические извержения.

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Маргарита Головатенко