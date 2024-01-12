Росстат: инфляция в России в 2023 году составила 7,42%

По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,42%. В декабре 2023-го рост цен был зафиксирован на уровне 0,73%. Инфляция в декабре оказалась немного ниже прогнозов аналитиков, а также ожиданий ЦБ и Минэкономразвития.

Продовольственные товары за год подорожали на 8,16%. При этом сильно выросла цена на куриные яйца — на 61,35%. Непродовольственные товары стали дороже на 5,96%.

Согласно данным Росстата значительно увеличились цены на зарубежные туры (на 24,77%) и услуги пассажирского транспорта (на 15,69%).

Напомним, совет директоров Центробанка на заседании 15 декабря решил повысить ключевую ставку до 16%. В ЦБ заявили, что будут принимать дальнейшие решения о ключевой ставке с учетом динамики инфляции и состояния экономики. По прогнозу ЦБ, инфляция в 2024-м составит 4—4,5%. Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 4,5% в 2024 году.

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Маргарита Головатенко