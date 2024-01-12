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Росстат: инфляция в России в 2023 году составила 7,42%

21:26, 12.01.2024 2

По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,42%. В декабре 2023-го рост цен был зафиксирован на уровне 0,73%. Инфляция в декабре оказалась немного ниже прогнозов аналитиков, а также ожиданий ЦБ и Минэкономразвития.

Продовольственные товары за год подорожали на 8,16%. При этом сильно выросла цена на куриные яйца — на 61,35%. Непродовольственные товары стали дороже на 5,96%.

Согласно данным Росстата значительно увеличились цены на зарубежные туры (на 24,77%) и услуги пассажирского транспорта (на 15,69%).

Напомним, совет директоров Центробанка на заседании 15 декабря решил повысить ключевую ставку до 16%. В ЦБ заявили, что будут принимать дальнейшие решения о ключевой ставке с учетом динамики инфляции и состояния экономики. По прогнозу ЦБ, инфляция в 2024-м составит 4—4,5%. Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 4,5% в 2024 году.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 янв
    Имела желание прикупить пяток моточков аппретированной шерсти супервош для свитерка, зашла на сайт интернет магазина, а моточек шерсти уже тыщу рублей стоит. Месяц назад 250 рублей было, я еще сомневалась, брать/не брать, со скидками и по 190 руб/100г отдавали, а сегодня уже тысяча за 100граммовый моточек! Причем, не только турецкая, но и наша родная Пехорка пересмотрела свою ценовую политику в сторону увеличения отпускных цен. Подорожало аж в 4 раза!!!! О подорожании отпускных цен на хлопок на 20% уже объявляли, даже страшно представить, сколько теперь будет стоить бязь или перкаль для постельного белья. Сахар, само собой, после новости о повышении акцизов на алкоголь, тихо скупается мешками. Это я лишь малую часть перечислила.
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  • Анонимно 02:41
    Курица подорожала на 59℅, яйца на 250,℅. У ручного Росстата иныляция 7.5; чтобы старикам добавить очередную 1000 рублей. Позор!! Фальсификация - метод управления!!!
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