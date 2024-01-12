Четверо казанцев предстанут перед судом за серию тяжких преступлений

Четверо жителей Казани предстанут перед судом по обвинению в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений в период с 2019 по 2022 год, сообщает СУ СК России по республике.

Согласно версии следствия, трое из обвиняемых под вымышленными предлогами требовали от местного предпринимателя передать им 3,5 млн рублей. Один из них угрожал 22-летнему водителю предпринимателя пистолетом. Он насильно увез водителя и отобрал у него автомобиль, который впоследствии продал.

Установлено, что один из обвиняемых совместно с другим лицом, дело которого выделено в отдельное производство, получил от жителя Казани более 2 млн рублей под предлогом дачи взятки должностным лицам. Этими средствами они распорядились по собственному усмотрению.



Помимо этого, один из фигурантов дела в составе организованной группы установил в 13 городских барах 18 незаконных игровых автоматов.



Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу.

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Маргарита Головатенко