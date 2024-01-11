В Татарстане открылась ледовая переправа через Волгу «Аракчино — Верхний Услон»

В Татарстане состоялось открытие ледовой переправы, которая соединила поселок Аракчино с Верхним Услоном через Волгу. Переправа предназначена для автомобилей весом до 3,5 тонны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Представитель Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов отметил, что из-за сложных погодных условий потребовалось провести дополнительные работы по укреплению льда, что привело к задержке открытия переправы. Тем не менее благодаря усилиям всех участников процесса переправа все-таки начала свою работу.

Тимурханов отметил, что проезд по переправе будет стоить 300 рублей, как и в прошлом году. Он подчеркнул, что были предприняты все возможные меры для обеспечения максимальной безопасности на переправе.

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Маргарита Головатенко