Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян и белорусов

Российские и белорусские сборные по керлингу продолжают оставаться отстраненными от международных соревнований, заявили в Всемирной федерации керлинга (WCF).

На заседании правления федерация продлила отстранение российских и белорусских сборных от участия в международных соревнованиях. Предыдущее отстранение действовало до конца 2023 года.

В WCF пояснили, что решение было принято на основании правила, позволяющего отстранить команду или ассоциацию от мероприятий федерации, если их присутствие может нанести ущерб соревнованиям или создать угрозу безопасности участников или порядку проведения мероприятия.

Сборные России и Белоруссии были отстранены от турниров WCF в марте 2022 года.

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Маргарита Головатенко