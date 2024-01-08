Белый дом: шеф Пентагона исполняет обязанности из больницы и не уйдет в отставку

Фото: скриншот видео от realnoevremya.ru

Шеф Пентагона Ллойд Остин полностью исполняет свои обязанности, находясь в больнице, планов по отправке его в отставку нет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

— Он полностью продолжает исполнять свои обязанности, делает все, что делал бы в обычное время, но из больницы, — сказал Кирби.

По его словам, администрация сконцентрирована лишь на восстановлении Остина и на том, чтобы ему была оказана вся необходимая помощь. Кирби добавил, что президент США Джо Байден ждет возвращение Остина в Пентагон.

На прошлой неделе СМИ сообщили о том, что Пентагон в течение трех дней в тайне держал от Белого дома информацию о пребывании Остина. Министр обороны попал в больницу 1 января в связи с осложнениями после плановой медицинской процедуры.

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Максим Кокунин