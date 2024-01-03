ТАСС: самолет рейса Москва — Махачкала подал сигнал тревоги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самолет рейса Москва — Махачкала подал сигнал тревоги и приступил к снижению. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Пассажирский Airbus A320 дважды подал сигнал тревоги над Волгоградской областью. Он снижается и готовится к посадке в аэропорту Волгограда спустя час после вылета из Москвы.

В октябре ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщил о сигналах тревоги от пяти самолетов в небе над Россией. Позднее в Росавиации опровергли данные о срабатывании бортовых ответчиков и полетах самолетов в нештатном режиме. Там заявили, что все полеты выполняются штатно и с обеспечением должного уровня безопасности полетов.



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Айрат Назипов