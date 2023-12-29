Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М. Это модификация вертолета Ка-32А11ВС, который эксплуатируется в России и за рубежом.

Основным изменением по сравнению с модификацией Ка-32А11ВС стала установка новых российских двигателей ВК-2500ПС-02. Они обладают повышенной мощностью в максимальном и чрезвычайном режимах, что достигается более точным выдерживанием температурных режимов автоматической цифровой системой управления БАРК, применением новых материалов и теплозащитных покрытий.

Двигатели обеспечивают вертолету новые возможности в условиях жаркого климата и высокогорья, что поможет при тушении лесных пожаров и проведении аварийно-спасательных операций.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В течение полутора лет эксперты рабочей группы Росавиации, в состав которой входили представители «Авиарегистра России», сертификационнных центров ГосНИИ ГА, ЦИАМа, участвовали в сертификационных работах по оценке соответствия обязательным требованиям норм летной годности. Результаты успешно выполненных работ согласованы и одобрены экспертами. Специалистами Росавиации по завершении работ оперативно выполнена оценка результатов и подготовлен одобрительный документ, — приводит пресс-служба Росавиации слова заместителя руководителя ведомства Андрея Добрякова.

В этом году армейская авиация ВКС России получила ряд новых вертолетов. В их числе самый тяжелый серийный вертолет в мире — модернизированный Ми-26Т2В.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов